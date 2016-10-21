manager_webhome

WebHome
Быстро, качественно в срок!
Разрабатываю:
- сайты каталоги
- интернет-магазины
- ленднинги
Продвигаю сайты - SEO
Осуществляю доработки:
-Корпоративных порталов Битрикс24 (Коробка)
- Автоматизацию Бизнес-процессов компании
- Интеграция с 1С
- Интеграция с телефонией
- Интеграция почтового сервера
Другие виды работ:
- Установка Лицензии 1С-Bitrix
- Установка готовых решений из Маркетплейс https://marketplace.1c-bitrix.ua
- Кастомизация Готового решения
Основные платформы, на которых работаю:
- 1С-Битрикс (1C-Bitrix)
- YII2 (Framework)
- Laravel
Отзывы заказчиков
$160
10 баллов
9 лет назад
С Максимом приятно работать! Сделал работу точно в указанный срок, что редко бывает у программистов; всегда на связи, этим просто удивил, отвечает реально всегда и сразу (здесь бы я поставил даже 6 баллов); по качеству, на мой взгляд, очень круто (хотя я не разбираюсь, но он указал на программные ошибки прошлого программиста, что на мой взгляд является высшим пилотажом). По ТЗ исправил все и даже чуть больше. Указал на наличие ошибок, которых не было в ТЗ и так же предложил пути решения. Подводя итог, исполнитель очень ответственный, добросовесный, пунктуальный и всегда в онлайне.
Ответный отзыв
Спасибо за совместную работу. Работали в связке Сергей - рабочая группа SEO специалистов - и я. Осуществляли правки для дальнейшего продвижения сайта. Сергей всегда быстро реагировал на возникающие вопросы, что позволило нам всем закончить работы в срок. Финансовые вопросы также решались оперативно. В общем отличный клиент, спасибо за сотрудничество. Уверен, что не последний проект и в будущем будем продолжать сотрудничество. Спасибо!