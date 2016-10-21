manager_webhome

Максим manager_webhome

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
WebHome

Быстро, качественно в срок!

Разрабатываю:

- сайты каталоги

- интернет-магазины

- ленднинги

Продвигаю сайты - SEO

Осуществляю доработки:

-Корпоративных порталов Битрикс24 (Коробка)

- Автоматизацию Бизнес-процессов компании

- Интеграция с 1С

- Интеграция с телефонией

- Интеграция почтового сервера

Другие виды работ:

- Установка Лицензии 1С-Bitrix

- Установка готовых решений из Маркетплейс https://marketplace.1c-bitrix.ua

- Кастомизация Готового решения

Основные платформы, на которых работаю:

- 1С-Битрикс (1C-Bitrix)

- YII2 (Framework)

- Laravel

Отзывы заказчиков

s1rca
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$160
10 баллов
9 лет назад
Правка сайта на Bitrix
С Максимом приятно работать! Сделал работу точно в указанный срок, что редко бывает у программистов; всегда на связи, этим просто удивил, отвечает реально всегда и сразу (здесь бы я поставил даже 6 баллов); по качеству, на мой взгляд, очень круто (хотя я не разбираюсь, но он указал на программные ошибки прошлого программиста, что на мой взгляд является высшим пилотажом). По ТЗ исправил все и даже чуть больше. Указал на наличие ошибок, которых не было в ТЗ и так же предложил пути решения. Подводя итог, исполнитель очень ответственный, добросовесный, пунктуальный и всегда в онлайне.
Спасибо за совместную работу. Работали в связке Сергей - рабочая группа SEO специалистов - и я. Осуществляли правки для дальнейшего продвижения сайта. Сергей всегда быстро реагировал на возникающие вопросы, что позволило нам всем закончить работы в срок. Финансовые вопросы также решались оперативно. В общем отличный клиент, спасибо за сотрудничество. Уверен, что не последний проект и в будущем будем продолжать сотрудничество. Спасибо!
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