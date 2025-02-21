Требуется HTML-верстка под платформу Hugo для главной страницы, страницы о нас, контактной страницы и блога с анонсами статей. Необходим адаптивный дизайн с отдельно проработанными элементами header и footer. Первый этап включает тестирование с предложенным файлом, результаты нужно загрузить на свой Git. Сделка должна быть безопасной с резервом через сайт.