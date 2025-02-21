Корректировка работы фоновых видео на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок300 просмотров

Необходимо внести корректировки в работе фоновых видео на сайте.
Написал более подробно в гугл доках https://docs.google.com/document/d/1GXvFdyRl__ZLkcPBI1tq5SqtLKL7P_aMNBJo8giOG5o/edit?usp=sharing

А так же в поправить блок в адаптиве (это другой сайт), напишу отдельно.

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