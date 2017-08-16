PHP, MySQL, PostreSQL, Javascript, HTML, NodeJS. Опыт более 10 лет.

Опыт работы в разработке более 10 лет.

Считаю только бизнес-индустрию, без увлечений студенческого периода.

Большой опыт работы в highload проектах, в том числе опыт руководства командой.

Несколько лет назад работал в команде разработчиков ядра Magento, первой версии.

Есть опыт работы с разнообразными системами, и проприетарными и открытыми.

Сейчас есть пауза перед запуском большого проекта, - ищу небольшие проекты для работы в течении 1-3 дней.

Для меня важнее всего в работе: соблюдение сроков, надежность связи, качество выполнения.

Буду рад работе с заказчиками с совпадающим порядком приоритетов.

В части сроков: на этапе прояснения условий задачи и условий работы от заказчика требуется чуть больше времени, чем в дальнейшем.

Жду от заказчика понимания этого и ответственного отношения к разрешению оперативных вопросов, то есть доступности для связи.

Я на период работы 100% доступен, - телефон, скайп.