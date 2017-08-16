Опыт работы в разработке более 10 лет.
Считаю только бизнес-индустрию, без увлечений студенческого периода.
Большой опыт работы в highload проектах, в том числе опыт руководства командой.
Несколько лет назад работал в команде разработчиков ядра Magento, первой версии.
Есть опыт работы с разнообразными системами, и проприетарными и открытыми.
Сейчас есть пауза перед запуском большого проекта, - ищу небольшие проекты для работы в течении 1-3 дней.
Для меня важнее всего в работе: соблюдение сроков, надежность связи, качество выполнения.
Буду рад работе с заказчиками с совпадающим порядком приоритетов.
В части сроков: на этапе прояснения условий задачи и условий работы от заказчика требуется чуть больше времени, чем в дальнейшем.
Жду от заказчика понимания этого и ответственного отношения к разрешению оперативных вопросов, то есть доступности для связи.
Я на период работы 100% доступен, - телефон, скайп.