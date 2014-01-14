ansubachev

Тема: Как не получить штраф в 500 тыс рублей за смс-рассылку http://www.aramba.ru/blog/sovety-yurista-biznesu-kak-ne-poluchit-shtraf-do-500-000-rubley-za-sms-reklamu/ Условия все те же: копирайт, меньше воды, полезность для читателя. Картинки в статью будут позаимствованы с арамбы