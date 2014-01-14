ansubachev

Максим ansubachev

 
37 летРоссия/Щербинка
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
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39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Написание текстов для отзывов
Сотрудничеством, как всегда доволен.
как всегда отлично
Ответный отзыв
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39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Написание статей для сайта
Максим - образец того, каким должен быть заказчик. Всегда простое и понятное тз, оплата в течение суток после сдачи работы, приятен в общении.
выполнено отлично
Ответный отзыв
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39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Написать пресс-релиз +2 рерайта
Великолепный заказчик. Работаем уже не первый год - никаких проблем не было.
написано великолепно, гений пера!
Ответный отзыв
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39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Написание статьи для биржи
Как и обычно, всё быстро, чётко и в срок.
Быстро, качественно, недорого.
Ответный отзыв
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39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Написание новости для сайта
Сотрудничеством доволен.
Выполнено отлично
Ответный отзыв