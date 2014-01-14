ansubachev

Необходимо написать 5 отзывов с разной стилистикой о компании по инструкции.
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется написание пресс релиза на тему: Компания РЕДСМС запускает новую услугу: рассылка сообщений по пользователям мессенджера WhatsApp. Вся информация в презентации услуги по ссылке. https://yadi.sk/i/16lZEMeIcLj39Копирайтинг1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Бриф по ссылке https://yadi.sk/i/2-5SPm4vcEnZKЗавершен9 лет назад
Требуется статья для сайта http://gaw.ru/ для биржи миралинкс. Тематики принимаемых статей: Микроэлектроника, электропитание, связь, системы безопасности, АСУ ТП Можно написать статью на тему использования смс сервисов для связи с клиентами, отправки смс паролей, уведомлений и прочего. ...Завершен9 лет назад
- $50
Требуется написание статьи для миралинкс для сайта http://www.arendator.ru/ Тема: Смс рассылка для агенств недвижимости. Можно любую выбрать, главное связь с нашей темой смс рассылка и их коммерческая недвижимость. 2000 збпЗавершен9 лет назад
- $50
Насписание новости, рерайт 100% уникальность. Исходиник http://oane.ws/news/2014/07/22/putin_podpisal_zakon_o_zaprete_sms-spamaЗавершен9 лет назад
- $50
Написание статьи, копирайт Тема: Почему люди отказываются от ваших смс? Текст для людей, меньше воды. пример: http://internetua.com/pricsini-otpiski-ot-sms-rassilokЗавершен9 лет назад
- $50
Требуется качественный рерайт статей, близкий к копирайту, с уникальностью 100% Достоверность информации не так важна, как уникальность. Источник https://yadi.sk/i/QvepudBHVsHtMЗавершен10 лет назад
- $50
http://yadi.sk/d/tghym9cZMS9LN исходники по ссылке. Хороший глубокий рерайт с 100% уникальностью любой ценойЗавершен10 лет назад
- $50
Тема: Как не получить штраф в 500 тыс рублей за смс-рассылку http://www.aramba.ru/blog/sovety-yurista-biznesu-kak-ne-poluchit-shtraf-do-500-000-rubley-za-sms-reklamu/ Условия все те же: копирайт, меньше воды, полезность для читателя. Картинки в статью будут позаимствованы с арамбыЗавершен10 лет назад
- $30
Тема - Как собрать легальную базу для смс-рассылки. http://mirsms.ru/information/howto/ http://www.aramba.ru/blog/category/advices/ просмотрите статьи, есть много полезной информации. Нужна хорошая информативная статья копирайт. Подумайте как можно собирать контактные данные клиентов, чтобы потом по ним делать смс рассылку. ...Завершен10 лет назад
Есть сайт одностраничник на ява скриптах http://mirstan.ru/ В таком виде абсолютно не пригоден к продвижению, так как при отключении явы сайт не работает. + поисковики не индексируют текст внутри ява скриптов. Необходимо информацию с главной ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Файл с исходным текстом по ссылке: http://yadi.sk/d/ydQLfb7jJ9VNv Главное - это уникальность.Завершен10 лет назад
- $50
Статья под ключевик "смс рассылка" Можно поискать темы по мобильному спаму, внедрения смс сервисов для информирования водителей о пробках и тд и тп. Требования площадки: От Вас информативная интересная статья не менее 2000 символов. Максимальное кол-во ...Завершен10 лет назад
- $50
Требуется написание информационной статьи для сайта на тему "как отключить смс рассылку" Цель-привлечь дополнительный трафик. Исходник http://www.ampravda.ru/2014/01/14/040713.html ключевая информация о том, как на каждом операторе отказаться от рассылки смс. Эту информацию сильно низко не делать, ...Завершен10 лет назад
- $50
Файл с исходным текстом по ссылке. Нужен текст с высоким процентом уникальности. http://yadi.sk/d/GVGpamgPFZXp7Завершен10 лет назад
- $50
Требуется написание 6 статей по 2000 знаков. Ключевые слова смс рассылка (3 шт), смс реклама (1 шт), мобильная реклама (2 шт).Завершен10 лет назад
Статья находится по ссылке http://www.3dnews.ru/767257 Вторая ссылка в личном сообщенииЗавершен10 лет назад
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