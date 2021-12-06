prime-it

Александр prime-it

 
36 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Сайты любой сложности

Создание, правка, дополнение сайтов любой сложности, любая cms, фреймворки

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Отзывы заказчиков

natc_999
Наталья 
32 года
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$40
10 баллов
3 года назад
Доработка сайта на CS Cart
Александр справился с задачей в полном объеме. Все работает как часы. Долго пытались найти исполнителя по адекватным ценам, Александр посмотрел и на следующий день все было готово. Будем обращаться ещё по cs cart.
Хороший заказчик, понятное ТЗ, по вопросам всегда на связи. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Alexandr177
Александр 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
3 года назад
Перенос сайта на новый домен
Все оперативно и качественно. Спасибо, буду обращаться еще!)
Отличный заказчик,быстро предоставил доступы, оплата сразу через безопасный платёж. Рекомендую всем, буду рад в дальнейшем сотрудничать.
Ответный отзыв