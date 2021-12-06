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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
3 года назад
Александр справился с задачей в полном объеме. Все работает как часы. Долго пытались найти исполнителя по адекватным ценам, Александр посмотрел и на следующий день все было готово. Будем обращаться ещё по cs cart.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, понятное ТЗ, по вопросам всегда на связи. Всем рекомендую!
$8
10 баллов
3 года назад
Все оперативно и качественно. Спасибо, буду обращаться еще!)
Ответный отзыв
Отличный заказчик,быстро предоставил доступы, оплата сразу через безопасный платёж. Рекомендую всем, буду рад в дальнейшем сотрудничать.