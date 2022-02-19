Отвечать на вопросы и коментарии по криптовалюте

Есть сайт на котором блог. Тематика трейдинг на бирже бинанс, крипта и тд.

Там под статьями куча коментариев и вопросов. Нужен человек в теме, который сможет на все ответить.

Пишите цену за отет на один комент или за 1000 символов б/п. Ну или за любой другой формат, который вас устроитю