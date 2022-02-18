Копирайтинг беттинговой тематики

для Бетингового сайта нужно сделать пару десятков супермикростатей (2-4 предложения).

если в беттинге не разбираетесь, не оставляйте пожалуйста заявку, у нас нет возможности Вас учить.

укажите для каких сайтов делали копирайт+пример работ, можно в личку или Telegram