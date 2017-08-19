Копирайт и рерайт: статьи, seo-тексты, описание товаров; транскрибация; перевод (eng-рус/укр).
Пишу статьи и обзоры на темы: криптовалюты, ForEx, биржи, инвестиции.
Есть опыт в написании статей:
- закон и право
- автострахование
- автоэкспертиза
- промышленность и производство
- отдых и туризм
- мебель
- мода и стиль
- растения и ландшафтный дизайн
Опыт работы1. Сентябрь 2013- март 2014
Международное брачное агентство «Вероника»
онлайн-переводчик, переводчик
2. Сентябрь 2014 — по настоящее время
Хостинг студия Bighameleon, копирайтер
4. Май 2015 — май 2018
Международное агентство знакомств "Кременчуг Dreams"
онлайн-переводчик, переводчик
Знание языков
- русский в совершенстве
- украинский родной
- английский средний уровень
Образование
Начало обучения 2008 - Окончание 2012
Учебное заведение: Полтавский национальный педагогический университет им. В.Г.Короленко
Факультет: психолого-педагогический
Специальность: Психология. Социальная педагогика
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Портфолио
- Короткие письма на английском560 просмотров
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- Размышления на тему любви (рус.-англ. перевод)271 просмотр
- Письмо на английском языке.217 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
2 года назад
Мне Юля понравилась сразу в общении и я не ошибся. Текст написан качественно, по т.з. и в сроки. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество
$11
10 баллов
6 лет назад
Отлично справилась с заданием. Рекомендую
Ответный отзыв
Рекомендую.
Копирайтинг
2 отзыва
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
$1/час
от 1 дня
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$1/час
от 1 дня
нет рейтинга