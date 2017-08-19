ZorianaLis

Юлия ZorianaLis

 
37 летУкраина/Кременчуг
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Копирайт и рерайт: статьи, seo-тексты, описание товаров; транскрибация; перевод (eng-рус/укр).

Пишу статьи и обзоры на темы: криптовалюты, ForEx, биржи, инвестиции﻿.

Есть опыт в написании статей:

  • закон и право
  • автострахование
  • автоэкспертиза
  • промышленность и производство
  • отдых и туризм
  • мебель
  • мода и стиль
  • растения и ландшафтный дизайн
Занимаюсь переводами англоязычных текстов.

Опыт работы

1. Сентябрь 2013- март 2014

Международное брачное агентство «Вероника»

онлайн-переводчик, переводчик

2. Сентябрь 2014 — по настоящее время

Хостинг студия Bighameleon, копирайтер

4. Май 2015 — май 2018

Международное агентство знакомств "Кременчуг Dreams"

онлайн-переводчик, переводчик

Знание языков

  • русский в совершенстве
  • украинский родной
  • английский средний уровень

Образование

Начало обучения 2008 - Окончание 2012

Учебное заведение: Полтавский национальный педагогический университет им. В.Г.Короленко

Факультет: психолого-педагогический

Специальность: Психология. Социальная педагогика

Написание статей
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
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Отзывы заказчиков
morfiius
39 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
$30
10 баллов
2 года назад
Написать 8 текстов для сайта суши по т.з.
Мне Юля понравилась сразу в общении и я не ошибся. Текст написан качественно, по т.з. и в сроки. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество
George28
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$11
10 баллов
6 лет назад
Копирайт на тему туризма
Отлично справилась с заданием. Рекомендую
Рекомендую.
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
$1/час
от 1 дня
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$1/час
от 1 дня
нет рейтинга