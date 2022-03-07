Написать 8 текстов для сайта суши по т.з.

Есть сайт на котором блог. Тематика трейдинг на бирже бинанс, крипта и тд. Там под статьями куча коментариев и вопросов. Нужен человек в теме, который сможет на все ответить. Пишите цену за отет на один комент или ...
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- 8 текстов, примерно 20000 символов без пробелов
- Текст должен быть уникальным
- Пишем вначале на главную страницу, я проверяю. Если все ок - продолжаем дальше
- Не обязательно впихивать все заголовки, ключевые слова и плюс слова из т.з. текст должен оставаться естественным.
- Красным выделены ключевые слова которые должны быть обязательно в тексте
- В тексте использовать заголовки, цитаты, неупорядоченные списки.
- К каждому тексту пишем дополнительно краткое описание (description). Оно должен быть уникальным для каждой страницы и максимально раскрывать ее содержание в сжатых предложениях. В начале ставим приоритетные ключевые слова, второстепенные – ближе к концу.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ee804xhIZ6pRJb6n-Z-CoceIMR8XRTo-/edit#gid=1265291764
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