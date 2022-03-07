Написать 8 текстов для сайта суши по т.з.

$30
КопирайтингЗавершен16 заявок674 просмотра
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- 8 текстов, примерно 20000 символов без пробелов

- Текст должен быть уникальным

- Пишем вначале на главную страницу, я проверяю. Если все ок - продолжаем дальше 

- Не обязательно впихивать все заголовки, ключевые слова и плюс слова из т.з. текст должен оставаться естественным.

- Красным выделены ключевые слова которые должны быть обязательно в тексте

- В тексте использовать заголовки, цитаты, неупорядоченные списки.

- К каждому тексту пишем дополнительно краткое описание (description). Оно должен быть уникальным для каждой страницы и максимально раскрывать ее содержание в сжатых предложениях. В начале ставим приоритетные ключевые слова, второстепенные – ближе к концу.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ee804xhIZ6pRJb6n-Z-CoceIMR8XRTo-/edit#gid=1265291764

2 года назад
morfiius
39 летУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад
Выбранные исполнители
ZorianaLis
Юлия 
37 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
2 года назад
$30
5 дней
UAHWMZ
Мне Юля понравилась сразу в общении и я не ошибся. Текст написан качественно, по т.з. и в сроки. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество
lacrimosa27
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 дней назад
2 года назад
$40
3 дня
UAH
Заказ отменен, в связи с обстановкой на Украине
Не смогли поработать из-за нападения россии на Украину.
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