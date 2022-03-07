Написать 8 текстов для сайта суши по т.з.

- 8 текстов, примерно 20000 символов без пробелов

- Текст должен быть уникальным

- Пишем вначале на главную страницу, я проверяю. Если все ок - продолжаем дальше

- Не обязательно впихивать все заголовки, ключевые слова и плюс слова из т.з. текст должен оставаться естественным.

- Красным выделены ключевые слова которые должны быть обязательно в тексте

- В тексте использовать заголовки, цитаты, неупорядоченные списки.

- К каждому тексту пишем дополнительно краткое описание (description). Оно должен быть уникальным для каждой страницы и максимально раскрывать ее содержание в сжатых предложениях. В начале ставим приоритетные ключевые слова, второстепенные – ближе к концу.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ee804xhIZ6pRJb6n-Z-CoceIMR8XRTo-/edit#gid=1265291764