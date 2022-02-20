Написание отзывов

Требуются исполнители для написания отзывов, цена указана за 10 отзывов по 500-600 символов.

Порядок следующий:

1. Вы регистрируете аккаунт на указаном сайте, и пишите с него отзывы.

2. Как только вы написали 10 шт. пишите мне, указываете свой логин я проверяю, если все гуд оплачиваю.

3. И так за каждые 10 штук.