Копирайтер

КопирайтингЗакрыт21 заявка1269 просмотров
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Нужны тексты 50-70 штук.

Тематика – ремонт бытовой техники

Требование – не СЕО текст, а для людей,

уникальность 100% по текст.ру.

Объем текстов 1000-2500.

Важно написать так, чтобы было понятно всем.

Материалы частично предоставляются.

Оплата 70 руб/1000

2 года назад
tauna_17
53 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
20 дней назад
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