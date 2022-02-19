Копирайтер

для Бетингового сайта нужно сделать пару десятков супермикростатей (2-4 предложения). если в беттинге не разбираетесь, не оставляйте пожалуйста заявку, у нас нет возможности Вас учить. укажите для каких сайтов делали копирайт+пример работ, можно в личку или Telegram
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны тексты 50-70 штук.
Тематика – ремонт бытовой техники
Требование – не СЕО текст, а для людей,
уникальность 100% по текст.ру.
Объем текстов 1000-2500.
Важно написать так, чтобы было понятно всем.
Материалы частично предоставляются.
Оплата 70 руб/1000
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