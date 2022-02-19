Копирайтер

для Бетингового сайта нужно сделать пару десятков супермикростатей (2-4 предложения). если в беттинге не разбираетесь, не оставляйте пожалуйста заявку, у нас нет возможности Вас учить. укажите для каких сайтов делали копирайт+пример работ, можно в личку или Telegram