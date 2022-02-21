СЕО текста для сайта секс знакомств Легальный

Есть сайт на котором блог. Тематика трейдинг на бирже бинанс, крипта и тд. Там под статьями куча коментариев и вопросов. Нужен человек в теме, который сможет на все ответить. Пишите цену за отет на один комент или ...
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Задача: Требуется написать сео-оптимизированные текста для сайта тематики секс знакомств.
Объем текста: каждый текст от 5000. Требуется 6 текстов.
Ключевые слова: отпишу подробнее в личных сообщениях.
Требуемая уникальность: 100% по text.ru
Целевая аудитория: мужчины от 18 до 50 лет с доходами от средних и выше, жизнерадостные, активные.
Цель текста: Текст должен быть максимально оптимизированным под поисковые системы, также текст должен быть понятным.
Дополнительная информация:
Текст должен быть разделен на абзацы, обязательны подзаголовки.
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