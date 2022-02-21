СЕО текста для сайта секс знакомств Легальный

Задача: Требуется написать сео-оптимизированные текста для сайта тематики секс знакомств.

Объем текста: каждый текст от 5000. Требуется 6 текстов.

Ключевые слова: отпишу подробнее в личных сообщениях.

Требуемая уникальность: 100% по text.ru

Целевая аудитория: мужчины от 18 до 50 лет с доходами от средних и выше, жизнерадостные, активные.

Цель текста: Текст должен быть максимально оптимизированным под поисковые системы, также текст должен быть понятным.

Дополнительная информация:

Текст должен быть разделен на абзацы, обязательны подзаголовки.