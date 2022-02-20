Есть сайт на котором блог. Тематика трейдинг на бирже бинанс, крипта и тд. Там под статьями куча коментариев и вопросов. Нужен человек в теме, который сможет на все ответить. Пишите цену за отет на один комент или ...
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Здравствуйте.
Нужен копирайтер с опытом работы и владением Украинским, Русским, Английским (свободным).
Желательное место проживания, нахождение Киев.
Более детально в личке.
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