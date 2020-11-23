seob

Богдан seob

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
SEO-Продвижение сайтов&#128285;любой сложности и тематики

Обо мне‍

Занимаюсь SEO +3 года,  из них 1,5 года отработал в интернет-маркетинговом агентстве, где большой акцент стоял именно на SEO (70% клиентов), за данный период удалось поработать с огромным количеством сайтов и решать различной сложности задачи. После, 1 год работал в крупной медицинской компании как in-house специалист, в связи с чем имею достаточно приличный опыт с сайтами YMYL, знаю и понимаю особенности их продвижения и как оперативно реагировать на обновление алгоритма поисковых систем. В процессе своей работы часто приходилось сталкиваться с различными веб-студиями, агенствами по рекламе и честно говоря удивляло, как с таким качеством работы (сливанием бюджетов, недобросовестного выполнения услуг рекламы, разработки) данные компании вообще имеют хоть каких-то клиентов. Спустя 2,5 года работы в IT-индустрии, завязались знакомые, друзья, которых я лично знал как хороших специалистов и иногда "подкидывал" клиентов, либо сам обращался по каким-то нюансам свой работы.

Что сейчас❓

В итоге уже сформировалась своя небольшая команда из специалистов, за которых можно поручится и знаешь точно, что все будет сделано на совесть и не придется "краснеть". С моим другом приняли решение об открытии своего маленького интернет-маркетингового агентства Yella Digital Agency (смотреть по ссылке). Для меня и нашей команды очень важен имидж компании, над проектом каждого клиента работаем не на 100%, а на 120% и работаем по очень лояльным ценам, без какой-либо накрутки, всегда стараемся пойти навстречу каждому клиенту, войти в ситуацию и предложить альтернативу по финансовым возможностям. Ведь для нас очень важно, что вы скажите о нас своим партнерам, коллегам, друзьям и какой оставите отзыв в интернете и мы очень заинтересованы в постоянном сотрудничестве. 

Как я работаю

К сожалению, почти у каждого, кто работает в интернете, имеется печальный опыт. Это не обошло и меня, были ситуации когда заказчик говорил: "Да, все хорошо, приступайте к работе, я 100% оплачу" и т.п.. И я приступал к работе, тратил свое время, другие ресурсы, и слышал: "Ой, извините, ваши услуги уже ненужны, мне все сделает брат папиной подруги" - неприятная ситуация. В связи с этим работаю 50% предоплаты и 50% постоплаты (по факту выполнения работы). Повторюсь, о том, что писал выше: я очень заинтересован в постоянном сотрудничестве и очень важно, то, какой отзыв вы оставите обо мне и агентстве Yella Digital Agency.

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Отзывы заказчиков

aleksweb
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$73
10 баллов
4 года назад
Семантическое ядро - Банковские услуги
Ответственный исполнитель. Выполнил задачу точно в срок, рекомендую
Приятно работать, человек разбирается в поставленных задачах, смело рекомендую
Ответный отзыв
conus
46 лет
19 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$18
10 баллов
4 года назад
Линкбилдинг - Регистрация сайта в каталогах Украины
Хорошая работа, спасибо за беклинки, рекомендую
Отличный заказчик, по всем вопросам подсказал, оплатил сразу после выполнения работы, приятно работать, спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв