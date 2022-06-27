Необходимо выполнить задание по теме 'Основы информационной безопасности', включая контрольные, задачи и тесты. Срок выполнения - 10 дней. Ожидается качественное и полное выполнение всех требований задания.
OpenSSH 7.4 (protocol 2.0) - Помочь выполнить домашнее задание
В рамках домашнего задания по информационной безопасности, требуется:
Поднять сервер на Ubuntu из 18 ветки
Установитьи и настроить веб-сервер
В качестве ssh сервиса использовать OpenSSH 7.4 (protocol 2.0)
Найти уязвимость в указанном ssh сервисе, и получить доступ.
Сервер разворачивается на vps.
С установками разобрался.
Однако, эксплиот из открытых источников: https://www.exploit-db.com/exploits/46516 - не хочет завершать начатое.
$ python3 exploit.py -v
INFO:root:Creating a temporary RSA host key...
INFO:root:Listening on port 22И всё, так можно несколько дней ждать, а главное безрезультатно.
Требуется помочь разобраться с ДЗ, т.е. подобрать метод получить ssh доступ посредством сервиса OpenSSH 7.4 (protocol 2.0).
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