В рамках домашнего задания по информационной безопасности, требуется:

Поднять сервер на Ubuntu из 18 ветки

Установитьи и настроить веб-сервер

В качестве ssh сервиса использовать OpenSSH 7.4 (protocol 2.0)

Найти уязвимость в указанном ssh сервисе, и получить доступ.

Сервер разворачивается на vps.

С установками разобрался.

Однако, эксплиот из открытых источников: https://www.exploit-db.com/exploits/46516 - не хочет завершать начатое.

$ python3 exploit.py -v

INFO:root:Creating a temporary RSA host key...

INFO:root:Listening on port 22И всё, так можно несколько дней ждать, а главное безрезультатно.

Требуется помочь разобраться с ДЗ, т.е. подобрать метод получить ssh доступ посредством сервиса OpenSSH 7.4 (protocol 2.0).