Выполнить задание по теме " Основы информационной безопасности"

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  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрыт2 заявки483 просмотра

Задание по ссылке, срок выполнения в течении 10 дней.

https://netology.ru/profile/program/fsibpdc-3/lessons/180245/lesson_items/945185

3 года назад
DimJn
42 года
3 года в сервисе
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3 года назад

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Ярослав
 
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Яна
 
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3 года назад
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