Видеопрезентация проекта

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Завершен13 заявок372 просмотра

Видеопрезентация проекта.

60 сек.

Подходит анимированное видео,

реальный ролик,

или смесь анимированного с реальным.

Озвучка.

предлагайте стоимость и сроки, если есть примеры, то показывайте.

8 лет назад
zacker2
Андрей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

oleksa17
48 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$200
7 дней
Браво! Олеся выполнила все на идеально, все пожелания были выполнены безоговорочно, ролик получился отличный! Олеся - не посредник, настоящий профессионал своего дела... Безусловно рекомендую! Огромное спасибо за отличную работу.
Андрей, приятно было с Вами работать!!! Заказчик точно знает, что именно ему нужно, внятно и понятно ставит задачи, всегда на связи и что немаловажно-это быстрая и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

oleksa17
48 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
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