Создать 8 коротких анимаций - упражнение пресса. Gif анимация рисованного человека. Вот такое же https://yadi.sk/i/B7gYLzGa3NEhix, только про пресс. Никакого материала нет. 8 упражнений на основе вот этого видео - https://www.youtube.com/watch?v=IzpVGLv6JoU
Анимация на сайт
На битриксе встречается анимация, в виде летающего пузыря.
Судя, по коду, организовано на HTML5 Canvas.
Требуется разработать подобного персонажа и разместить на отдельный сайт.
У кого есть опыт, как лучше реализовать?
Выбранный исполнитель
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