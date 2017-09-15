Необходима сделать превью (эскиз) для будущей работы где нужно будет сделать (1-4) похожих проекта. По заданию: необходим проект (примерный план) здания аэропорта, действующая полоса и строящаяся полоса. Сейчас делается анонс к будущему фильму ...
Необходимо создание анимационного ролика.
В документе ниже отправляю Вам сценарий. Сориентируйте пожалуйста, сможете реализовать? Какие сроки? Стоимость.
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