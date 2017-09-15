Проект аэропорта. Вид сверху.

Необходима сделать превью (эскиз) для будущей работы где нужно будет сделать (1-4) похожих проекта.

По заданию: необходим проект (примерный план) здания аэропорта, действующая полоса и строящаяся полоса.

Сейчас делается анонс к будущему фильму о строительстве аэропорта, и в конце необходимо показать объем работ (общий план).

Съемка с коптера не разрешена, а общий план (схематично) нужен!)

Что желательно: показать что аэропорт действует и взлетают самолеты. Идут строительные работы (едут бульдозеры и укладывают бетон).

Сейчас нужна минимальна стоимость для утверждения в основной проект фильма.