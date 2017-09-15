Проект аэропорта. Вид сверху.

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт3 заявки170 просмотров

Необходима сделать превью (эскиз) для будущей работы где нужно будет сделать (1-4) похожих проекта. 

По заданию: необходим проект (примерный план) здания аэропорта, действующая полоса и строящаяся полоса. 

Сейчас делается анонс к будущему фильму о строительстве аэропорта, и в конце необходимо показать объем работ (общий план). 

Съемка с коптера не разрешена, а общий план (схематично) нужен!) 

Что желательно: показать что аэропорт действует и взлетают самолеты. Идут строительные работы (едут бульдозеры и укладывают бетон). 

Сейчас нужна минимальна стоимость для утверждения в основной проект фильма. 

8 лет назад
kamushenko
Алексей 
44 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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