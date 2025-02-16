Анимация в стиле pixel art

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт1 заявка47 просмотров

Необходимо реализовать пиксельную анимацию ходьбы, бега, прыжка и стрельбы. Персонаж уже есть, могу скинуть в любом формате

Анимация персонажей
3 месяца назад
guest_1739817428595
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
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Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
8 отзывов
2 месяца назад
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Анимация