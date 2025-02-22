Создать анимационный ролик в 5 секунд

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт11 заявок130 просмотров

Создать анимационный ролик с кексом.
Рефы скину в лс
Сроки горят нужно за 5 дней сделать

Монтаж видеороликовМоушн-дизайнСоздание анимаций
2 месяца назад
temursunn
Темур 
27 лет
8 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Еклет
 
22 года
2 месяца в сервисе
Был
день назад
2 месяца назад
Илья
 
33 года
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Александра
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
2 дня назад
2 месяца назад
Илона
 
44 года
4 года в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
Ангелина
 
21 год
8 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Баянсулу
 
25 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Владислав
 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
11 часов назад
29 отзывов
2 месяца назад
#1
Анимация
Роман
 
21 год
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Рита
 
23 года
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Артур
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
6 часов назад
36 отзывов
2 месяца назад
ТОП-5
Анимация
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
380 отзывов
2 месяца назад
ТОП-5
Анимация