Реклама | Таргетолог | SMM | Маркетолог | Відеомонтаж | Предметна зйом

Шукаєш інтернет-маргетолога для свого бізнеса? Хочеш збільшити кількість продажів свого продукту?

Привіт! Мене звати Нікіта, я таргетолог з досвідом більше 3 років. Працюю з багатьма нішами. Мої кейси ви знайдете в моєму Інстаграмі, або пишіть мені особисто. Зроблю твій бізнес прибутковим!

Мої послуги:

- Консультація;

- Аналіз вашого бізнесу/акаунту, аналіз конкурентів;

- Створення рекламної стратегії на 30 днів для Facebook і Instagram;

- Прорахунок бюджету;

- Налаштування рекламного кабінета з нуля в Facebook/Instagram;

- Створення рекламного оффера + рекламного креативу;

- Запуск рекламної кампанії;

- Оцінка результатів + постійний аналіз і покращення рекламної кампанії.

Збільш кількість клієнтів завдяки моїй команді!

SMM + Таргет + Предметна зйомка + Відеомонтаж

Одноразові послуги, повне ведення і створення вашого інтернет-магазину.

Виїзд на предметну зйомку, або відео зйомка.

Обробка, консультація та багато всього іншого, щоб покращити ваш бізнес і зробити його прибутковішим.

Підхід до кожного клієнта різний, залежучи від послуги і ніші. Тому чекаю вас в особистих повідомленнях для уточнення інформації.

Instargam та телеграм: Golub_offi. Або за номером +380638629360