Монтаж длинного видео для ютуб.

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Открыт7 заявок91 просмотр

Приветствую.

Ищу монтажера длинных видео для ютуб с возможностью сделать обложку.

Желательно девушка, так как тематика женская.

Пожелания по сложности видео: динамичное превью, сноски цитат во время видео и периодические вынос спикеров (исходное видео - зум интервью) по одному в главной кадр.

А также создание нескольких шортсов.

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