Всем привет! Нужно сделать порядка 5 роликов для Reels НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ по заданиям ниже.

Я предоставляю некоторые материалы и примеры сюжетов, но если находите что то более подходящее на ваш взгляд- пожалуйста, такое приветствуется! 3 ролика- динамичные 2 ролика на ваш вкус.

Пример того что я попытался сделать- на диске, хотел показать что именно я имею ввиду

Яндекс диск с файлами:

https://disk.yandex.ru/d/fPqjl1Edv4GjkQ

Так же нужны будут исходники. Что конкретно по ценам я не знаю- сделал пока так. Хочется увидеть персональный подход, тк ищу человека/людей на постоянную основу

Всем хорошего дня и креатива!

Примеры сценария

Upbeat music, dynamic clips of store shelves around the world]

Voiceover:

Want to make money just by walking through stores?

Join GPAIgroup — the team that's changing global price regulation with the power of AI!

It's simple:

Take photos of products and their prices at any store in your city — and get paid for it!

Be your own boss:

Work from anywhere on the planet where there are stores and an internet connection.

No office. No boss. Just you, your phone, and real income.

[GPAIgroup logo appears with the text: “Join Us”]

Click the link in our bio to join our Telegram —

Start earning today with GPAIgroup!



2

Вариант 2 – Дерзкий и энергичный:

[Быстрая смена кадров: улицы, магазины, витрины]

Voiceover:

Scroll less — earn more!

At GPAIgroup, we pay you to do what you already do — walk into stores and take photos.

Prices, products, pics — that's it!

Work anytime, anywhere.

Got a phone and internet? You're hired.

Click the link in our bio and join our Telegram.

Let your city make you money!



3

Вариант 3 – Спокойный и уверенный:

[Спокойный темп, кадры магазинов, довольные люди с телефонами]

Voiceover:

Your city is full of opportunities — you just need to spot them.

At GPAIgroup, we turn simple store visits into real income.

Take photos of products and prices —

Send them to us. Get paid.

No limits. No office.

Just freedom to work from anywhere in the world.

Join us on Telegram — link in bio.

Start earning smart with GPAIgroup.



4.

Вариант 4 – Максимально короткий и дерзкий (для TikTok или Reels):

[Крупные надписи, быстрый темп]

Voiceover:

Go to stores. Take pics. Get paid.

That’s it.

GPAIgroup — global price data powered by you.

Work from anywhere. Phone + Wi-Fi = income.

Hit the link in bio. Join our Telegram.

Start now!



5

Вариант 5 — «Без правил»

[Быстрые нарезки: молодежь в магазинах, телефоны, деньги]

Voiceover (резкий, вызывающий):

No schedule.

No boss.

No BS.

Just you, your phone, and stores around you.

Snap product prices — send 'em — get paid.

Anywhere. Anytime. Worldwide.

This is GPAIgroup.

We don’t follow rules — we rewrite them.

Hit that link in bio.

Join the Telegram. Get that money.

