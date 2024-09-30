Необходимо создать 5 видеороликов для Reels на английском языке. 3 ролика должны быть динамичными, 2 — на ваш вкус. Предоставляются некоторые материалы и примеры сюжетов. Требуются исходники. Ожидается персональный подход, так как требуется постоянное сотрудничество.
Рилс с простыми анимациями
Нужно сделать видео, как на этом примере, но только на русском.
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