Веб-дизайнер

Добрый день! Меня зовут Диана, занимаюсь дизайном и версткой сайтов уже полгода. Считаю, что сайт в первую очередь должен быть функциональным, но в то же время иметь сильный дизайн, ориентированный именно на вашу целевую аудиторию. Также делаю упор на маркетинг и хорошую конверсию сайта в будущем. Ежедневно изучаю новые тенденции маркетинга и дизайна, чтобы создавать стильные и функциональные сайты.

Со своей стороны гарантирую вовлеченность в работу на 200% и строгое соблюдение дедлайнов. Понимаю, что для предпринимателя один из самых ценных ресурсов - время, поэтому стараюсь брать новые проекты в работу как можно быстрее.

Звоните и пишите, буду рада сотрудничеству!