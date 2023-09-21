Интегрировать Facebook API

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки87 просмотров
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Необходимо интегрировать Facebook API в сервис на Laravel. Мы создали онлайн-чат внутри нашего сервиса и подключили вебхук, который позволяет обмениваться сообщениями между клиентами из Facebook заходящими на нашу страницу и сотрудниками внутри сервиса.

Мы хотим подключать и другие страницы, но подобного вебхука - нужно реализовать вход по кнопке "Войти через Фейсбук" и привязку бизнес-страниц.

3 месяца назад
alexandr100
Александр 
28 летГермания
13 лет в сервисе
Был
12 дней назад