Необходимо интегрировать Facebook API в сервис на Laravel. Мы создали онлайн-чат внутри нашего сервиса и подключили вебхук, который позволяет обмениваться сообщениями между клиентами из Facebook заходящими на нашу страницу и сотрудниками внутри сервиса.

Мы хотим подключать и другие страницы, но подобного вебхука - нужно реализовать вход по кнопке "Войти через Фейсбук" и привязку бизнес-страниц.