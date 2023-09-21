Доделать сайт на wp

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки99 просмотров
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Доделать сайт на wp.
Требуется калькулятор на реакте интегрировать на сайт.
После нужно поправить визуальные баги на сайт.

3 месяца назад
qqqr
39 летКазахстан
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад