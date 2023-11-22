Дизайн для новостного стрима

БаннерыЗакрыт11 заявок41 просмотр
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Необходимо разработать несколько изображений: заставка для стрима, обложка стрима и сторис.

Тематика - новостной эфир с несколькими гостями. Пожалуйста, подайте заявку на участие в проекте и я скину подробное задание с референсами.

Эфир пройдет в воскресенье.

16 дней назад
alexandr100
Александр 
28 летГермания
13 лет в сервисе
Был
12 дней назад
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