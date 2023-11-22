Сделать банеры для розыгрыша/информационный банер.

Нужно сделать банер где будет показана информация о розыгрыше каком-либо для тг группы.

Также нужно сделать банер, который повесить на сайт нужно.

Два сайта. Пример банеров которые мне нужны смотрите вложения.

Писать лучше в тг, сразу с примерами работ.

