Сделать банеры для розыгрыша/информационный банер.

БаннерыЗакрыт7 заявок51 просмотр
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Нужно сделать банер где будет показана информация о розыгрыше каком-либо для тг группы.

Также нужно сделать банер, который повесить на сайт нужно.

Два сайта. Пример банеров которые мне нужны смотрите вложения.

Писать лучше в тг, сразу с примерами работ.

17 дней назад
DarkDend
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
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