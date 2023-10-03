Евгения Савчук yevheniyasavchukyevheniyasavchuk
29 летПольша/Познань
2 года на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад
UX/UI, графический и веб-дизайнер
Приветствую! Создаю классные, крутые, уникальные дизайны (логотипы, инфографика, презентации, баннеры) и удобные интерфейсы (онлайн сервисы, мобильные приложения, личные кабинеты, панели управления, программные обеспечения) под нужды и цели бизнеса, бренда. Опыт работы более 4-х лет.
Буду рада ответить на ваши вопросы и обсудить детали вашего проекта. Давайте сделаем что-нибудь интересное и перспективное вместе!
Портфолио
- UX UI дизайн мобильного приложения под iOS или Androidнет просмотров
- Дизайн логотипа, эмблемы, фавикона, фирменного знаканет просмотров
- Дизайн онлайн-сервиса, онлайн-приложения, веб-приложениянет просмотров