UX/UI, графический и веб-дизайнер

Приветствую! Создаю классные, крутые, уникальные дизайны (логотипы, инфографика, презентации, баннеры) и удобные интерфейсы (онлайн сервисы, мобильные приложения, личные кабинеты, панели управления, программные обеспечения) под нужды и цели бизнеса, бренда. Опыт работы более 4-х лет.

Буду рада ответить на ваши вопросы и обсудить детали вашего проекта. Давайте сделаем что-нибудь интересное и перспективное вместе!