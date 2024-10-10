Дизайн графики расширения (иконка + баннеры) для Google Chrome маркета

Я разработала баннеры и иконку для расширения Chrome, которое конвертирует файлы Jupyter Notebook (.ipynb) в PDF. Основная задача заключалась в создании контрастных и минималистичных визуальных элементов, которые легко привлекали внимание и подчеркивали основную функцию расширения. Дизайн был выполнен с упором на простоту и удобство восприятия, сохраняя функциональность на любом устройстве.