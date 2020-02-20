Рисунки техники упражнений

Привет!

Мне нужно создать несколько графических тренировок. Я хочу, что бы фигурка девушки, выполняющей упражнения была похожа на меня и в наброске можно было увидеть технику выполнения упражнений.

С успешным кандиадатом я с радостью продолжу работу, так как еще много дел