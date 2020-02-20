Рисунки техники упражнений

Иконки и Пиксель-артЗакрыт17 заявок377 просмотров
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Привет! 

Мне нужно создать несколько графических тренировок. Я хочу, что бы фигурка девушки, выполняющей упражнения была похожа на меня и в наброске можно было увидеть технику выполнения упражнений.

С успешным кандиадатом я с радостью продолжу работу, так как еще много дел

4 года назад
aliya212
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
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