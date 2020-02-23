Необходим хороши дизайнер для баннеро, иконок, логотипов, реклам.

Иконки и Пиксель-артЗакрыт25 заявок381 просмотр
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Требуется хороши дизайнер на постоянную работу с баннерами, иконками, логотипоми и т.д

В течении недели будет получать 20-30 задании для разных магазинов . 

Убедительная просьба скидывайте сразу портфолио ваше.

Желательно с опытом !   

 

4 года назад
nivieli
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
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