Необходим хороши дизайнер для баннеро, иконок, логотипов, реклам.

Привет! Мне нужно создать несколько графических тренировок. Я хочу, что бы фигурка девушки, выполняющей упражнения была похожа на меня и в наброске можно было увидеть технику выполнения упражнений. С успешным кандиадатом я с радостью продолжу работу, так ...