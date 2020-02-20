Нарисовать иконки

Иконки и Пиксель-артЗакрыт11 заявок251 просмотр
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Нарисовать 9-10 иконок для разделов товара интернет-магазина на пром.юа ( в одном цвете и стиле)

(https://estella.prom.ua/product_list

при необходимости идеи иконок могу предоставить (ввиду специфичности продукции)

4 года назад
el_naR27
Елена 
52 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад