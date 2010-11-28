Требуется настроить выбранный шаблон на WordPress для интернет-магазина. Домен и хостинг уже предоставлены. Возможна рекомендация более подходящего шаблона с учетом технических требований и профессионального видения.
- Интернет-магазины9 заявокЗакрыт2 года назад
Нарисовать 9-10 иконок для разделов товара интернет-магазина на пром.юа ( в одном цвете и стиле) (https://estella.prom.ua/product_list) при необходимости идеи иконок могу предоставить (ввиду специфичности продукции)Иконки и Пиксель-арт11 заявокЗакрыт5 лет назад
- $250
Создание дизайна сайта для велнес-студииДизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Образ лекарственного препарата, обыграть имеющийся, либо предложить новый. Инфо предоставлю.Возможно расширение объема заказа.Верстка полиграфии10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Эмоциональный текст для основных страниц сайта, до 10.000 знаков. Украинский сайт в процессе заказа. Есть перевод с зарубежного сайта (центрального офиса) и некоторые наброски. Область велнес, аудитория женская, тематика лимфодренаж.Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $250
Создание дизайна украинского сайта-визитки одного определенного товара, относящегося к группе тренажеров. Единственный иппотренажер в Украине.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад