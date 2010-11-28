el_naR27

Елена el_naR27

 
53 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Настроить шаблон wordpress

    Требуется настроить выбранный шаблон на WordPress для интернет-магазина. Домен и хостинг уже предоставлены. Возможна рекомендация более подходящего шаблона с учетом технических требований и профессионального видения.

    WordPress
    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нарисовать иконки

    Нарисовать 9-10 иконок для разделов товара интернет-магазина на пром.юа ( в одном цвете и стиле) (https://estella.prom.ua/product_list)  при необходимости идеи иконок могу предоставить (ввиду специфичности продукции)

    Иконки и Пиксель-арт11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Текст для сайта

    $50

    Эмоциональный текст для основных страниц сайта, до 10.000 знаков. Украинский сайт в процессе заказа. Есть перевод с зарубежного сайта (центрального офиса) и некоторые наброски. Область велнес, аудитория женская, тематика лимфодренаж.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сайт-визитка для тренажера

    $250

    Создание дизайна украинского сайта-визитки одного определенного товара, относящегося к группе тренажеров. Единственный иппотренажер в Украине.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Ca-Via
Априа 
38 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
24 отзыва(-2)
$200
10 баллов
11 лет назад
Сайт велнес-студии
Елена, спасибо за сотрудничество! Я осталась очень довольна. Надеюсь в будущем, нам снова удастся вместе поработать! Аполинариа
Талантливый, профессиональный и креативный дизайнер. Стильно и оригинально! Было очень приятно работать не только как со специалистом своего дела, но и как с приятным и интересным в общении человеком.
Ответный отзыв
olmi
49 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Текст для сайта
Просто замечательная заказчица! Очень вежливый, ответственный и честный человек! Работать было одно удовольствие - очень интересная тема проекта и невероятно позитивное, очень приятное общение! В общем, от сотрудничества осталось море положительных впечатлений! Искренне рекомендую всем и сама с большим удовольствием продолжу сотрудничество!
Ольга отличный исполнитель во всех отношениях. С ней очень приятно и комфортно работать: подходит к работе профессионально и ответственно, и что поразило, с душой. Проникается заказом, болеет за бизнес заказчика, помогает не только в написании текста, но и дает дельные рекомендации что и как лучше сделать для его улучшения и повышения продаж. Была приятна не только совместная работа, но и общение. Теперь, если понадобятся тексты, буду сразу обращаться в Ольге.
Ответный отзыв