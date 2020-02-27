Отрисовать иконки для меню доставки еды

Задание только для талантливых дизайнеров, способных выполнить его внимательно и со всей ответственностью! Иконки должны быть современными, качественными, на хорошем уровне!

Необходимо проработать 2 вида иконок,

1. Иконки для категорий. Суши, роллы, пицца, супы, салаты, всего 20 шт. Должны быть в меру минималистичными, облегченными, с тонкими линиями. Используется 2 цвета (#e76a6b, #00b5f3), но при творческом желании можно присоединить еще один цвет на усмотрение.

2. Иконки лейблов для отображения на карточке блюда. Новинка, Лучшая Цена, Хит, Острое, Веган, Счастливый Час. Должны быть в меру минималистичными, но по стилю (цветам) отличаться от иконок категорий, цвета любые на усмотрение. Два лейбла (Лучшая Цена и Счастливый Час) должны стилистически выделяться от остальных, быть более сочными, возможно с более толстыми линиями (они будут выводится немного увеличенными)

Все иконки должны быть выполнены в svg.