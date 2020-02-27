Задание только для [b]талантливых[/b] дизайнеров, способных выполнить его [b]внимательно[/b] и со всей ответственностью! Иконки должны быть [b]современными[/b], [b]качественными[/b], [b]на хорошем уровне! [/b] Необходимо проработать 2 вида иконок, 1. Иконки для категорий. Суши, роллы, пицца, супы, салаты, всего 20 ...
Отрисовать логотип и иконки вечный историй для страницы Instagram
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Необходимо оперативно отрисовать иконки вечный историй и уникальный логотип для инстаграмм-страницы по тематике детской одежды.
Желательно иметь опыт в данной сфере с примерами работ. ТЗ предоставляется, оплата обсуждается.
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