gipapolamus_1

Мария gipapolamus_1

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Имею следующий опыт работы:

1) написание рефератов, дипломных и курсовых проектов

2) транскрибации, рерайтинг

3) ведение баз предприятий для массовой рассылки

4) опытный пользователь ms office, corel draw

Ответственно подхожу к выполнению работы, соблюдаю сроки. 

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Отзывы заказчиков

BestOS
Павел 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$35
10 баллов
7 лет назад
Строительство Рерайт 50 статей по 2тыс знаков Wordpress
WordPress
Работа выполнена качественно и в срок. Хорошее понимание ТЗ Ответственная девушка, рекомендую
Вся информация по заказу была предоставлена четко и ясно. На вопросы ответы предоставлены своевременно. Оплата произведена в срок. Рада сотрудничеству) Заказчика рекомендую.
Ответный отзыв
gadla
51 год
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$4
10 баллов
7 лет назад
Макроэкономика
Спасибо за работу. Рекомендую Марию, как ответственного исполнителя. Всегда на связи . Коррекция быстро!
Галина хороший заказчик. Вся информация по заказу была предоставлена четко и понятно. На вопросы ответы представлены своевременно. Оплата произведена в срок. Рада сотрудничеству) Заказчика рекомендую.
Ответный отзыв