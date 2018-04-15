Имею следующий опыт работы:
1) написание рефератов, дипломных и курсовых проектов
2) транскрибации, рерайтинг
3) ведение баз предприятий для массовой рассылки
4) опытный пользователь ms office, corel draw
Ответственно подхожу к выполнению работы, соблюдаю сроки.
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
7 лет назад
WordPress
Работа выполнена качественно и в срок. Хорошее понимание ТЗ Ответственная девушка, рекомендую
Ответный отзыв
Вся информация по заказу была предоставлена четко и ясно. На вопросы ответы предоставлены своевременно. Оплата произведена в срок. Рада сотрудничеству) Заказчика рекомендую.
$4
10 баллов
7 лет назад
Спасибо за работу. Рекомендую Марию, как ответственного исполнителя. Всегда на связи . Коррекция быстро!
Ответный отзыв
Галина хороший заказчик. Вся информация по заказу была предоставлена четко и понятно. На вопросы ответы представлены своевременно. Оплата произведена в срок. Рада сотрудничеству) Заказчика рекомендую.