Ищется копирайтер для написания статьи на тему 'Обзор кейса по арбитражу'. Предоставляется ТЗ с подробным описанием. Оплата составляет 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов. Проект для авторов старше 18 лет с опытом, так как требуется надежность и ответственность.
Копірайтер
Вітаю! 👋
Шукаємо копірайтера терміново.
Приблизно на 2-5тис. символів. Тематика: опис інтернет-магазинів, акції, купони, казино.
Список ключових слів надаємо.
Просимо надати приклади робіт та вказати свою ставку за 1000 збп.
Тексти у фіналі потрібні фінською, норвезькою та шведською тому в ідеалі, щоб ви писали одразу однією з цих мов.
Але, якщо маєте досвід у тематиці та приклади робіт — будемо залучати перекладачів додатково.
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