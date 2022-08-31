Ищется копирайтер для написания статьи на тему 'Обзор кейса по арбитражу'. Предоставляется ТЗ с подробным описанием. Оплата составляет 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов. Проект для авторов старше 18 лет с опытом, так как требуется надежность и ответственность.