Копірайтер

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Закрыт11 заявок541 просмотр

Вітаю! 👋

Шукаємо копірайтера терміново.

Приблизно на 2-5тис. символів. Тематика: опис інтернет-магазинів, акції, купони, казино.

Список ключових слів надаємо.

Просимо надати приклади робіт та вказати свою ставку за 1000 збп.

Тексти у фіналі потрібні фінською, норвезькою та шведською тому в ідеалі, щоб ви писали одразу однією з цих мов.

Але, якщо маєте досвід у тематиці та приклади робіт — будемо залучати перекладачів додатково.

3 года назад
MKtranslations
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2 года назад

Заявки фрилансеров

Назар
 
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3 года назад
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