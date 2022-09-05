1. Как спилить сложное дерево

- высокое

- аварийное (сухое, треснутое)

- в нужном направлении

- 100% гарантию дают только профессионалы, обученные, работающие профессиональной техникой и с проф. снаряжением

2. Сколько стоит спилить дерево на участке

- зависит от способа спила

- зависит от породы древесины и обхвата ствола

- зависит от количества деревьев, объёма работы

- надбавка за сложные условия: высокое, аварийное, труднодоступное, использование спецтехники и др.

3. Вывоз спиленных веток с участка, дробление и измельчение

- в нашей компании можно заказать вывоз оставшегося после рубки деревьев и кустарников мусора на полигон;

- мы рекомендуем измельчить порубленные ветки в щепу: это экономит место в кузове камаза, дешевле (по сравнению с дополнительными рейсами грузовика), также щепу можно оставить для дачных нужд;

- для быстрого удаление пней с участка рекомендуем заказать услугу дробления пней.