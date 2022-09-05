Ищется копирайтер для написания статьи об обзоре плагина WPRemark на WordPress. Предоставлено ТЗ с подробным описанием. Оплата составит 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов. Необходим опытный автор старше 18 лет.
3 статьи по 2 тыс. символов
1. Как спилить сложное дерево
- высокое
- аварийное (сухое, треснутое)
- в нужном направлении
- 100% гарантию дают только профессионалы, обученные, работающие профессиональной техникой и с проф. снаряжением
2. Сколько стоит спилить дерево на участке
- зависит от способа спила
- зависит от породы древесины и обхвата ствола
- зависит от количества деревьев, объёма работы
- надбавка за сложные условия: высокое, аварийное, труднодоступное, использование спецтехники и др.
3. Вывоз спиленных веток с участка, дробление и измельчение
- в нашей компании можно заказать вывоз оставшегося после рубки деревьев и кустарников мусора на полигон;
- мы рекомендуем измельчить порубленные ветки в щепу: это экономит место в кузове камаза, дешевле (по сравнению с дополнительными рейсами грузовика), также щепу можно оставить для дачных нужд;
- для быстрого удаление пней с участка рекомендуем заказать услугу дробления пней.
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