Быстро и качественно выполняю поставленные задачи. Готова сотрудничать!

Добрый день! Рада приветствовать Вас на своём аккаунте и с удовольствием предоставлю Вам необходимую помощь!

Меня зовут Таня, и я на высоком уровне владею украинским, русским, английским и польским языками. Имею определённый опыт в работе с текстами, переводе и редактировании. Всегда работаю над улучшением свох знаний и умений, не боюсь брать на себя ответственность за важную работу и выкладываться на все 100 во время выполнения необходимых заданий.

Работаю качественно и в кратчайшие сроки.

Буду рада сотрудничеству!