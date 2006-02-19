radzabovapolina7

Качество - залог успеха!

Доброго времени суток, меня зовут Полина, я студентка художественного колледжа, в связи с сложившейся ситуацией в Украине (военным временем) решила пойти на фриланс, чтобы иметь средства на покупку художественных материалов, а также чтобы финансово не нагружать родителей. Владею в совершенстве русским и украинским, а также знаю английский на базовом уровне. Есть небольшой опыт работы с текстами: набор, перевод. Конечно есть художественные навыки, а помимо них создание сайта, презентаций и сочинений. Работаю быстро и на совесть, буду рада сотрудничеству.