sedokovka

Екатерина sedokovka

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
23 дня назад
Репетиторство/решение задач по физике. Html5+css3 верстка, flexbox, php, python(pyTelegramBotApi + Django), Delphi, c++

Студентка технического университета по специальности "Программное обеспечения информационных технологий", победитель заключительного этапа республиканской олимпиады по физике. Занимаюсь программированием (Delphi, Java, PHP, Python). Люблю бизнес-литературу. Ответственно подхожу к поручаемым мне заданиям.

Портфолио

Отзывы заказчиков

scheglovv
28 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
2 балла
5 лет назад
Сделать реферат на тему "Разработка кросплатформенного ПО на PHP"
PHP
К сожалению, задача не выполнена и сроки давно ушли :( Может на то были причины или какая-то ситуация, но больше ждать не могу.