Репетиторство/решение задач по физике. Html5+css3 верстка, flexbox, php, python(pyTelegramBotApi + Django), Delphi, c++
Студентка технического университета по специальности "Программное обеспечения информационных технологий", победитель заключительного этапа республиканской олимпиады по физике. Занимаюсь программированием (Delphi, Java, PHP, Python). Люблю бизнес-литературу. Ответственно подхожу к поручаемым мне заданиям.
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$10
2 балла
5 лет назад
PHP
К сожалению, задача не выполнена и сроки давно ушли :( Может на то были причины или какая-то ситуация, но больше ждать не могу.