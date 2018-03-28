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Требуется презентация отражающая бизнес-эффекты от внедрения внутреннего корпоративного портала, призванного повышать уровень корпоративной культуры предприятия и уровень вовлеченности персонала в жизнь компании. Пишите ориентировочную стоимость за проект. СрокиПрезентации5 заявокЗакрыт7 лет назад
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Требуется, на основании описанных бизнес-процессов, подготовить функциональную модель и техническое задание на разработку программного продукта на базе 1с:предприятие. Если нужно, есть возможность интервьюировать заинтересованных лиц.1С-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
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