Надо сделать 5 новых логотипов

Логотипы и ЗнакиЗавершен18 заявок60 просмотров
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Даем 5-6 старых и действующих логотипов.

Нужно 5 вариантов новых, стильных логотипов. Бренд одежды.

22 дня назад
NikolaevAlex
48 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
12 часов назад
Выбранный исполнитель
AE_dsgn
34 годаУкраина
3 года в сервисе
Была
2 часа назад
20 дней назад
$30
10 дней
UAH
Настя подошла очень творчески и быстро и хорошо выполнила задание, рекомендую!
Благодарю за оказанное доверие. Очень приятно было поработать над Вашим проектом. Надеюсь, не последний раз)
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