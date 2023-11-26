Логотип и бренд бук

Логотипы и ЗнакиОткрыт15 заявок63 просмотра
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Добрый день. Ищу талантливого дизайнера, который понимает и чувствует, что нужно заказчику. Техзадание. Нужен логотип и брэнд бук обменного пункта в Таиланде. Название обменника Exchange Time Money фирменные цвета зеленый и красный.

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