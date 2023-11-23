GarazeStyle

логотип для сайта знакомств. 2 маленькие птички вместе улетают, одна наполовину заслоняет другую. цвета - тёмно-бардовый и белый. также, этот логотип нужно сделать фавиконом сайта. при необходимости можно увеличить бюджет
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Логотип складається з графічного зображення гаража, в якому врахована чистота та сучасність. Вгорі або внизу розташована назва "GarageStyle" у сучасному шрифті. Усередині гаража додані дрібні деталі детейлінгу, Використані відтінки сріблястого та чорного для створення чистого та сучасного враження.
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