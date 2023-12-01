Логотип бренда Nekomics

$40
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка1 просмотр
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Добрый день! Общались с Вами по поводу разработки логотипа в аниме стилистике.

месяц назад
guest_1700566599628
Беларусь
месяц в сервисе
Был
22 дня назад
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Выбранный исполнитель
azarnov
53 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
10 часов назад
месяц назад
$40
6 дней
RUBWMZ
Отличный исполнитель! Позитивно относился к правкам и доработкам. Подобрал необходимые шрифты и рисовку логотипа. Настоятельно рекомендую :)
Интересный проект, подробное техзадание и позитивное впечатление от сотрудничества. Рекомендую Дениса как заказчика, с которым комфортно и продуктивно работать!